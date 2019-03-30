Рашфорд войдет в топ-5 игроков Манчестер Юнайтед по зарплате – новый контракт согласован

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд согласился подписать новое соглашение с манкунианцами.

Условия нового контракта позволят 21-летнему форварду подняться в топ-5 зарплатной ведомости МЮ, сообщает Daily Mail.

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Рашфорд вскоре подпишет новый контракт с "красными дьяволами" на пять лет. Согласно новым условиям англичанин будет зарабатывать 150 тысяч фунтов в неделю (сейчас – ориентировочно 45 тысяч). Больше в Юнайтед получают только четверо игроков: Алексис Санчес, Поль Погба, Ромелу Лукаку и Давид Де Хеа.

Игровая форма Рашфорд значительно улучшилась после прихода на пост главного тренера Уле Гуннара Сульшера. С тех пор нападающий забил 8 мячей в 18-ти матчах во всех турнирах (при Моуринью – 4 гола за 20 матчей).

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