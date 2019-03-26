Ударна молодь, глибина складу та ще 3 нотатки за мотивами двох розгромних перемог збірної Англії

Серед усіх європейський грандів збірна Англії найвдаліше розпочала відбір до чемпіонату Європи-2020. Розгромні перемоги в стартових поєдинках закріпили за підопічними Гарета Саутгейта статус фаворита групи А кваліфікації.

Збірна Англії на два матчі наблизилась до кваліфікації на прийдешнє Євро-2020, і буде справедливо сказати, що справи йдуть непогано. Дві красиві перемоги – 5:0 над Чехією і 5:1 над Чорногорією – дозволяють "Трьом левам" добре почуватися у групі А відбору. Що нового стало відомо про англійську збірну за останні п'ять днів розібрало культове видання FourFourTwo.

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Наймолодші всіх часів

Стартовий склад англійців у матчі проти збірної Чехії мав середній вік 25 років, а проти чорногорської команди знизився до 24-х. Найстаршим виконавцям на полі було по 28. Вражаючі дебюти для тінейджерів Джейдона Санчо та Каллума Хадсон-Одоя, а також 20-річного Деклана Райса, звісно, гарантують їм подальші виклики до національної команди, що зробить її ще молодшою.

Барклі та Хадсон-Одой знущаються над Мауріціо

У нинішньому сезоні Рос Баркли лише двічі відіграв усі 90 хвилин у матчі АПЛ, а Каллум Хадсон-Одой жодного разу не розпочав поєдинок Прем'єр-ліги в старті. Їхній впевнений виступ за Англію цього тижня викличе збентеження на Стемфорд Брідж, де ухвалення рішень головним тренером Мауріціо Саррі впродовж тривалого часу ставило багато запитань.

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Глибина в півзахисті

Деле Аллі, Джордан Хендерсон і Джессі Лінгард були першим вибором у центрі поля минулого літа, а Ерік Дайєр і Рубен Лофтус-Чік додавали варіантів.

Перфоманс Роса Барклі проти чорногорців був його найкращим матчем у футболці збірної Англії, хоча він продемонстрував солідний рівень і в матчі з чехами. Деклан Райс виглядав легко в своєму першому виступі за "Трьох левів" – грав у свою гру проти Чорногорії, хоча матч міг перетворитися на важке розчарування, а якісні виступи Джеймса Ворд-Прауза в АПЛ дозволили йому вийти на заміну в Подгоріці.

До того ж, є ще Гаррі Вінкс, Джеймс Меддісон і юний Філ Фоден, які всі сподіватимуться потрапити на радар Гарета Саутгейта. Із Хендерсоном (найстаршим гравцем лінії, якому лише 28) тренер має величезну кількість варіантів на близьке майбутнє.

Нове атакувальне тріо?

Перехід Саутгейта до схеми 3-5-2 під час чемпіонату світу створив проблеми Маркусу Рашфорду, який почав регулярно гріти "банку", бо в лінії атаки виходили Харрі Кейн і Рахім Стерлінг.

Повернення до формації 4-3-3 мало стати доброю новиною для швидкісного форварда Манчестер Юнайтед, вивільнивши місце в атаці для нього. Та травма щиколотки, через яку він покинув табір збірної, може дорого коштувати.

За час його відсутності Джейдон Санчо та Каллум Хадсон-Одой пробувалися на цій позиції – обоє вразили. Не варто дивуватися, якщо Санчо стане гравцем основи автоматично відтепер.

Групу вже виграно?

Усього після двох ігор Англія лідирує із 4-очковим відривом – жодна інша команда в групі А відбору ще не перемагала.

Згідно з рейтингом ФІФА, як би скептично до нього не ставилися, Чехія (44-те місце) та Чорногорія (46-те) повинні бути двома найважчими суперниками Англії по групі. Болгарія (48-ме) трохи відстає від них, а найнижче в списку йде Косово (130-те).

Як скоро "Три леви" можуть кваліфікуватися на чемпіонат Європи наступного року? Їхні наступні поєдинки відбудуться у вересні, та не надто амбітно очікувати, що напередодні їхнього візиту до Косова в листопаді це питання вже буде вирішено.