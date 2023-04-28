"Червоні дияволи" зустрічалися з Тоттенхемом у 33 турі АПЛ. Хоча Манчестер Юнайтед не зміг втримати перемогу, їхній нападник Маркус Рашфорд зробив все, щоб допомогти своїй команді. Англієць оформив асист та забив сам.

Манчестер Юнайтед віддав переможний матч Тоттенхему – "шпори" переродилися та оформили красивий камбек

Для Рашфорда гол у ворота "шпор" став 29 в цьому сезоні за манкуніанців в 50 зустрічах у всіх турнірах. Останнім футболістом Манчестер Юнайтед, якому вдавалося відзначитися стільки разів, був Робін ван Персі. У сезоні 2012/13, фінальному у кар'єрі тренера Алекса Фергюсона, нідерландець забив 30 м'ячів за 48 матчів. У Маркуса ще є кілька ігор в цьому сезоні, а це означає, що він може покращити свої результати.

Нагадаємо, що "червоні дияволи" посідають четверту сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 60 очок.

Marcus Rashford has now scored 29 goals in all competitions for Man Utd this season, that’s the most any Man Utd player has scored since Robin Van Persie in 2012/13:



RVP:

48 appearances

30 goals



Rashford:

50 appearances

29 goals



Firing on all cylinders. pic.twitter.com/o3EfToxrNQ — Statman Dave (@StatmanDave) April 27, 2023

Манчестер Сіті розгромив Арсенал у матчі року в АПЛ – доля чемпіонства тепер в руках "містян", Зінченко не вразив