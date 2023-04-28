"Красные дьяволы" встречались с Тоттенхэмом в 33 туре АПЛ. Хотя Манчестер Юнайтед не смог удержать победу, их нападающий Маркус Рашфорд сделал все, что помочь своей команде. Англичанин оформил ассист и забил сам.

Манчестер Юнайтед отдал победный матч Тоттенхэму – "шпоры" переродились и оформили красивый камбек

Для Рашфорда гол в ворота "шпор" стал 29-м в этом сезоне за манкунианцев в 50 встречах во всех турнирах. Последним футболистом Манчестер Юнайтед, которому удавалось отличиться столько раз, был Робин ван Перси. В сезоне 2012/13, финальном в карьере тренера Алекса Фергюсона, нидерландец забил 30 мячей за 48 матчей. У Маркуса еще есть несколько игр, а это значит, что он может улучшить свои результаты.

Напомним, что "красные дьяволы" занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 60 очков.

Marcus Rashford has now scored 29 goals in all competitions for Man Utd this season, that’s the most any Man Utd player has scored since Robin Van Persie in 2012/13:



RVP:

48 appearances

30 goals



Rashford:

50 appearances

29 goals



Firing on all cylinders. pic.twitter.com/o3EfToxrNQ — Statman Dave (@StatmanDave) April 27, 2023

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