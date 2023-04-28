Рашфорд может повторить достижение ван Перси – за 10 лет ни одному игроку Манчестер Юнайтед это не удавалось
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд продолжает поражать своей результативностью.
"Красные дьяволы" встречались с Тоттенхэмом в 33 туре АПЛ. Хотя Манчестер Юнайтед не смог удержать победу, их нападающий Маркус Рашфорд сделал все, что помочь своей команде. Англичанин оформил ассист и забил сам.
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Для Рашфорда гол в ворота "шпор" стал 29-м в этом сезоне за манкунианцев в 50 встречах во всех турнирах. Последним футболистом Манчестер Юнайтед, которому удавалось отличиться столько раз, был Робин ван Перси. В сезоне 2012/13, финальном в карьере тренера Алекса Фергюсона, нидерландец забил 30 мячей за 48 матчей. У Маркуса еще есть несколько игр, а это значит, что он может улучшить свои результаты.
Напомним, что "красные дьяволы" занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 60 очков.
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