Тоттенхем розписав нічию з МЮ (2:2) в 33 турі АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Тоттенхем з тріском провалює весну. Не так давно "шпори" були серйозним претендентом на Лігу чемпіонів, а тепер впали нижче Астон Вілли. Відставка Антоніо Конте не врятувала ситуацію – його асистент Крістіан Стелліні ганебно влетів Ньюкаслу.

Рекордний асист Кейна і камбек "шпор" у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 2:2

Догравати сезон поставили Раяна Мейсона. Він повернув Тоттенхем до звичної схеми з трьома захисниками, під яку зібрана команда. Але відродити футболістів психологічно було важко. "Шпори" на власному полі слабко розпочали матч з Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед красиво домінував на старті

Рашфорд з перших хвилин почав возити Тоттенхем, накручуючи по кілька суперників. Санчо отримав м'яч в чужому штрафному після дриблінгу Маркуса та елегантно поклав м'яч в дальній кут. Джейдон зі страшною регулярністю опинявся на ударних позиція і мав оформлювати швидкий дубль. Врятував господарів Перішіч, який на лінії воріт зупинив черговий постріл вінгера.

Тоттенхем не стягував заданий "дияволами" темп. Команда Тен Хага розігрувала комбінації в дотик і заходила в штрафний майданчик. Бруну та Рашфорд постійно користувалися розривами в порядках Тоттенхема та щось придумували. А "шпори" пропонували у відповідь лише ривки Рішарлісона.

Ближче до перерви господарям вдалося повернутися в гру. Оборона так само провалювалася, але Кейн і компанія почали організовувати власні атаки. Всі через лівий фланг, створюючи тиск на Ван-Біссаку. Проблема в тому, що ці атаки не доходили до ударів – м'яч кілька разів пролетів вздовж лінії воріт Де Хеа. Перішіч, Кейн і Рішарлісон мали краще розпорядитися своїми шансами.

А от гостям стало ще зручніше атакувати вільні зони. Рашфорд і Санчо ідеально почуваються в режимі контратак. Бруну класним пасом від власного штрафного знайшов попереду Маркуса – той втік від захисника та реалізував вихід сам на сам.

Тоттенхем переродився у перерві

На другий тайм вийшов інший Тоттенхем. Заряджений, з натхненням відігратися. Лондонці несподівано підняли темп і замкнули Юнайтед в обороні. Найактивніший гравець "шпор" Перішіч продовжив подавати з флангу і зрештою досяг мети. М'яч відскочив до Порро, а португалець пробив точно в "дев'ятку".

Манчестер Юнайтед відразу відповів супермоментом і дивом не відновив перевагу в два голи. Фернандеш тонко обіграв у штрафному Лангле та пальнув у перекладину. І все ж гра перейшла на половину гостей. Сон з прекрасної позиції не влучив у ворота, Кулусевскі бив з гострого кута, Дайєр отримав шикарний навіс від Перішіча, але пробив повз ворота.

Манчестер Юнайтед все ж не вистояв під тиском. Команда Тен Хага епізодами показує яскравий ефективний футбол, але запасу зовсім немає, балансу немає. Дірок в обороні стільки ж, як і моментів у Рашфорда. Кейн підстеріг помилку захисника та викотив асист на Сона. Тоттенхем оформив камбек і отримав заслужену нічию.

МЮ набрав 60 очок і залишився в топ-4. Тоттенхем з 54 балами піднявся на п'яте місце. Але відставання від "дияволів" складає 6 очок, хоча "шпори" зіграли на два матчі більше. Про відродження боротьби за Лігу чемпіонів говорити рано.