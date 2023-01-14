"Вітаю Юнайтед. Тепер люди зрозуміють, наскільки гарний Манчестер Сіті. Це була фантастична гра. Ми краще контролювали переходи у другому таймі проти Рашфорда та їхніх швидких гравців. Ми мали правильний настрій, були близькі до перемоги. Нам потрібно додавати у ситуаціях, коли ми пропускаємо, бути стабільнішими. Проміжок між першим та другим голами надто малий.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Загалом я ні про що не шкодую. Мені байдуже, якщо ми не виграємо Кубок ліги чи АПЛ, але ми намагатимемося це зробити. Мені байдуже, якщо команда грає так, як сьогодні. Все це було дуже схоже на наш стиль упродовж багатьох років.

Перший гол МЮ? Рашфорд був у офсайді, Бруну Фернандеш – ні. Рашфорд відволікав нашого воротаря та центральних захисників. Це те, що є. Ми знаємо, де граємо. Суддям важко на цьому стадіоні", – цитує Гвардіолу ВВС.

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