Спроба реваншу за побиття 3:6, яке влаштували Холанд, Фоден, Де Брюйне і компанія на Етіхаді в рамках попереднього манчестерського дербі. Матч, як і онлайн-трансляція МЮ – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 14:30. Команда Гвардіоли в жахливому стилі вилетіла від одного з аутсайдерів АПЛ з Кубка ліги, але сьогодні виходила із зовсім іншим складом і налаштуванням. На перший момент чекали хвилин 10. Бернарду Сілва помилився біля свого штрафного, "червоні дияволи" миттєво спрямували вперед через Еріксена, але Фернандеш не влучив у дальній кут.

МЮ – Ман Сіті: склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ

Чіпкий пресинг господарів. Фред намагається персонально діяти проти Де Брюйне, не відпускаючи від себе. Важко Кевіну під цим постійним тиском. Відповідно Сіті без загроз у перші 20 хвилин. Цікава тактична візня, але в середині поля. За половину першого тайму аж 1 контакт з м'ячем у штрафному, команда Гвардіоли геть без моментів. Після подачі з лівого кута штрафного на протилежний ми побачили таки перший удар гостей за 24 хвилини. Холанд змістився глибше, отримав трохи простору в межах штрафного, однак постріл норвежця спокійно заблокував Каземіро.

Бруну блискучим дальнім пасом закинув на Рашфорда, якому допоміг несвоєчасний вихід Едерсона. Маркус, утім, не поцілив практично у порожні ворота – Аканджі підстразував свого голкіпера. Добивання Марсьяля нейтралізували блоком. А тепер уже Еріксен блискуче дав за спини. Рашфорд виграв швидкісну боротьбу в Родрі, проте знову не вистачило холоднокровності на стадії завершення – Едерсон цього разу вміло скоротив кут обстрілу. Незамінний голеадор МЮ страждає від болю. Рашфорд повертається на поле, але це шкутильгання насторожує.

Marcus Rashford for Man Utd in the first half vs. Man City:



◉ Highest xG (0.38)

◉ Most duels won (4)

◉ Most touches in opp. box (3)

◉ Most shots (2)

◉ Most shots on target (2)

◉ Most tackles (2)



Will we see him in the second half? pic.twitter.com/FVAK51vH4L — Squawka (@Squawka) January 14, 2023

Дивину першого тайму підкреслив момент на 45+1. Єдиний створений суто гравцями Ман Сіті момент – це передача Родрі поперек поля під дальній удар Вокеру. Холанд завершив з найменшою кількістю дотиків до м'яча (8) серед усіх футболістів на полі. Далі Ван-Біссака і Фоден (по 10). Лівий фланг Сіті працює зовсім не так активно, як усі звикли. Фред і Каземіро видали видатний тайм, наглухо закривши насамперед мозковий центр суперника – Де Брюйне.

У перерві Марсьяля замінив Антоні. Утім, все те ж ми бачимо на полі. Поки Марез намагається потягнути снаряд у фінальну третину, проти нього виростає чисельна більшість, а в інших зонах теж усе перекривають. Як наслідок, бачимо ще один відчайдушний постріл здалеку. І все ж вдається прорвати оборону МЮ праворуч. КДБ обігрався з Марезом і подав на дальню. Однак там лише Бернарду, а не Холанд – не зовсім вдале скидання і лише вимолювання пенальті. Каземіро двічі жорстко приймав Фодена і Канселу, але на 11-метровий не тягнуло, вважає суддя Аттвелл.

Потужніше тисне команда Гвардіоли по перерві. Володіння Сіті виросло з 68% до 87%. Гріліш замінив Фодена на 57 хвилині, а забив ще через 3. Лише другий гол Джека в сезоні. Марез віддав у штрафний, Де Брюйне таки випустили, а джокер гостей головою розстріляв з кількох метрів. МЮ не знає, що таке штрафний Сіті, після перерви. За кількістю дотиків там у 2 таймі 0:12, тоді як у перші 45 хвилин була майже нічия (8:9). Перший удар Юнайтед у другій половині стався на 67 хвилині. Ван-Біссака ледь не забив з рикошетом, але всього лише кутовий.

На 78 хвилині Каземіро віддав у розріз, Рашфорд з офсайду вміло пропустив, хоча чи був він геть пасивним – можна сперечатися. Фернандеш добіг і забив. Боковий суддя спочатку скасував взяття воріт, але VAR вирішив, що все легально. А на 82-й уже спрацював джокер Тен Хага: 18-річний Гарначо уникнув офсайду і не здався, коли перший простріл заблокували. Аргентинець накрутив Аке і видав розкішний пас. Рашфорду залишалося лише забити гол у 7 поспіль матчі за Манчестер Юнайтед.

​​​Холанд замахував ногу під удар, але тут як тут Каземіро. Третя гнівна апеляція Гвардіоли та його футболістів щодо можливого пенальті. Екс-хавбек Реала тричі ходив на межі, але зіграв ідеально жорстко, щоб це не тягнуло на пенальті за баченням суддів. МЮ виграє 5 поспіль матч в АПЛ, і вже лише на 1 бал відстає від віце-лідера (у Ман Сіті по 2 перемоги і поразки за цей же відрізок).