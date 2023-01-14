АПЛ: МЮ вирвав перемогу над Ман Сіті у дербі – результативні джокери, 3 (не)пенальті імені Каземіро і контроверсія VAR
Манчестер Юнайтед переграв Ман Сіті (2:1) у 20 турі чемпіонату Англії 2022/23. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".
Спроба реваншу за побиття 3:6, яке влаштували Холанд, Фоден, Де Брюйне і компанія на Етіхаді в рамках попереднього манчестерського дербі. Матч, як і онлайн-трансляція МЮ – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 14:30. Команда Гвардіоли в жахливому стилі вилетіла від одного з аутсайдерів АПЛ з Кубка ліги, але сьогодні виходила із зовсім іншим складом і налаштуванням. На перший момент чекали хвилин 10. Бернарду Сілва помилився біля свого штрафного, "червоні дияволи" миттєво спрямували вперед через Еріксена, але Фернандеш не влучив у дальній кут.
МЮ – Ман Сіті: склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ
Чіпкий пресинг господарів. Фред намагається персонально діяти проти Де Брюйне, не відпускаючи від себе. Важко Кевіну під цим постійним тиском. Відповідно Сіті без загроз у перші 20 хвилин. Цікава тактична візня, але в середині поля. За половину першого тайму аж 1 контакт з м'ячем у штрафному, команда Гвардіоли геть без моментів. Після подачі з лівого кута штрафного на протилежний ми побачили таки перший удар гостей за 24 хвилини. Холанд змістився глибше, отримав трохи простору в межах штрафного, однак постріл норвежця спокійно заблокував Каземіро.
Бруну блискучим дальнім пасом закинув на Рашфорда, якому допоміг несвоєчасний вихід Едерсона. Маркус, утім, не поцілив практично у порожні ворота – Аканджі підстразував свого голкіпера. Добивання Марсьяля нейтралізували блоком. А тепер уже Еріксен блискуче дав за спини. Рашфорд виграв швидкісну боротьбу в Родрі, проте знову не вистачило холоднокровності на стадії завершення – Едерсон цього разу вміло скоротив кут обстрілу. Незамінний голеадор МЮ страждає від болю. Рашфорд повертається на поле, але це шкутильгання насторожує.
Дивину першого тайму підкреслив момент на 45+1. Єдиний створений суто гравцями Ман Сіті момент – це передача Родрі поперек поля під дальній удар Вокеру. Холанд завершив з найменшою кількістю дотиків до м'яча (8) серед усіх футболістів на полі. Далі Ван-Біссака і Фоден (по 10). Лівий фланг Сіті працює зовсім не так активно, як усі звикли. Фред і Каземіро видали видатний тайм, наглухо закривши насамперед мозковий центр суперника – Де Брюйне.
У перерві Марсьяля замінив Антоні. Утім, все те ж ми бачимо на полі. Поки Марез намагається потягнути снаряд у фінальну третину, проти нього виростає чисельна більшість, а в інших зонах теж усе перекривають. Як наслідок, бачимо ще один відчайдушний постріл здалеку. І все ж вдається прорвати оборону МЮ праворуч. КДБ обігрався з Марезом і подав на дальню. Однак там лише Бернарду, а не Холанд – не зовсім вдале скидання і лише вимолювання пенальті. Каземіро двічі жорстко приймав Фодена і Канселу, але на 11-метровий не тягнуло, вважає суддя Аттвелл.
Потужніше тисне команда Гвардіоли по перерві. Володіння Сіті виросло з 68% до 87%. Гріліш замінив Фодена на 57 хвилині, а забив ще через 3. Лише другий гол Джека в сезоні. Марез віддав у штрафний, Де Брюйне таки випустили, а джокер гостей головою розстріляв з кількох метрів. МЮ не знає, що таке штрафний Сіті, після перерви. За кількістю дотиків там у 2 таймі 0:12, тоді як у перші 45 хвилин була майже нічия (8:9). Перший удар Юнайтед у другій половині стався на 67 хвилині. Ван-Біссака ледь не забив з рикошетом, але всього лише кутовий.
На 78 хвилині Каземіро віддав у розріз, Рашфорд з офсайду вміло пропустив, хоча чи був він геть пасивним – можна сперечатися. Фернандеш добіг і забив. Боковий суддя спочатку скасував взяття воріт, але VAR вирішив, що все легально. А на 82-й уже спрацював джокер Тен Хага: 18-річний Гарначо уникнув офсайду і не здався, коли перший простріл заблокували. Аргентинець накрутив Аке і видав розкішний пас. Рашфорду залишалося лише забити гол у 7 поспіль матчі за Манчестер Юнайтед.
Холанд замахував ногу під удар, але тут як тут Каземіро. Третя гнівна апеляція Гвардіоли та його футболістів щодо можливого пенальті. Екс-хавбек Реала тричі ходив на межі, але зіграв ідеально жорстко, щоб це не тягнуло на пенальті за баченням суддів. МЮ виграє 5 поспіль матч в АПЛ, і вже лише на 1 бал відстає від віце-лідера (у Ман Сіті по 2 перемоги і поразки за цей же відрізок).