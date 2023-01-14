Перший тайм на Олд Траффорд вийшов не надто видовищним і завершився без голів. По перерві "містяни" вийшли вперед. Гріліш, який нещодавно вийшов на заміну, головою відкрив рахунок після подачі де Брюйне.

АПЛ: МЮ вирвав перемогу над Ман Сіті у дербі – результативні джокери, 3 (не)пенальті імені Каземіро і контроверсія VAR

МЮ відігрався на 78-й хвилині. Рашфорд, який був у офсайді, і Фернандеш відгукнулися на пас із глибини. Англієць в останній момент таки пропустив, а португалець пробив повз Едерсона. Асистент арбітра зафіксував офсайд, але VAR став на бік підопічних Тен Хага – 1:1.

Перемогу Манчестер Юнайтед приніс Маркус Рашфорд, який продовжує вдалу серію. Нападник манкуніанців замкнув пас Гарначо. 2:1 – команда Тен Хага набрала 38 балів та піднялася на третє місце АПЛ. Ман Сіті попереду лише на 1 очко.