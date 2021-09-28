Досвідчений фахівець може очолити Болонью, повідомляє Sky Sport Italia.

Спаллетті обережно оцінив лідерство Наполі в Серії А

Непереконливий старт чемпіонату (2 перемоги за 6 турів) розхитав крісло під нинішнім алленаторе "россоблу" Сінішею Міхайловічем. Кредит довіри до серба нібито складає всього 1 матч. Якщо в 7-му турі Серії А Болонья програє Лаціо, то на Ренато Далль'Ара відбудеться зміна тренера.

Відзначимо, що Клаудіо Раньєрі влітку покинув Сампдорію. До цього він лише в Серії А встиг попрацювати з Кальярі, Наполі, Фіорентиною, Пармою, Ювентусом, Ромою (двічі), Інтером. Натомість із англійським Лестером він став чемпіоном АПЛ 2015/16.

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