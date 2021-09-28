Опытный специалист может возглавить Болонью, сообщает Sky Sport Italia.

Спаллетти осторожно оценил лидерство Наполи в Серии А

Неубедительный старт чемпионата (2 победы в шести турах) расшатал кресло под нынешним алленаторе "россоблу" Синишей Михайловичем. Кредит доверия к сербу якобы составляет всего 1 матч. Если в 7-м туре Серии А Болонья проиграет Лацио, то на Ренато Далль'Ара состоится смена тренера.

Отметим, что Клаудио Раньери летом покинул Сампдорию. До этого он лишь в Серии А успел поработать с Кальяри, Наполи, Фиорентиной, Пармой, Ювентусом, Ромой (дважды), Интером. В свою очередь с английским Лестером он стал чемпионом АПЛ 2015/16.

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