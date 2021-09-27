Імператор Риму 27 вересня відсвяткував 45-й день народження. Час спливає невблаганно – шляхи Франческо Тотті з єдиним клубом його життя розійшлися більше двох років тому.

Франческо Тотті – один із небагатьох футболістів, який грав на топ-рівні у футболці одного клубу впродовж всієї кар'єри. Уродженець Вічного міста дебютував за Рому 28 березня 1993-го. Від 16-річного Пупоне до 40-річного Імператора – майже чверть століття Тотті віддав єдиному клубу свого життя. 786 матчів, 307 голів (рекорд в історії Роми), єдине Скудетто 2000/01, два Кубка Італії, два Суперкубка, чемпіонство світу-2006 у складі збірної Італії – таким є доробок Франческо впродовж тривалої кар'єри. Кількість трофеїв могла бути значно більшою, але Імператор залишився вірним єдиному клубу, відмовившись від кількох пропозицій Реала.

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28 травня 2017-го – один із найсумніших днів для тіфозі Роми. Тотті попрощався з "джалороссі", востаннє вийшовши на поле у футболці рідного клубу. "Вовки" організували прощання з капітаном розкішно. Це була одна із найкращих церемоній і приклад для багатьох клубів, як потрібно проводжати свою легенду. Десятки тисяч уболівальників на Олімпіко, сльози, гарні слова – важко було залишитися байдужим, навіть якщо ти нейтральний уболівальник.

Кар'єра Франческо Тотті в цифрах

786 матчів за Рому у всіх турнірах (клубний рекорд)

307 голів за "вовків" в усіх турнірах (клубний рекорд)

25 сезонів в Серії А (ділить рекорд з Паоло Мальдіні)

23 сезони в чемпіонаті Італії із забитими голами (рекорд турніру)

32 голи в Серії А 2006/07 – найрезультативніший сезон в кар'єрі Тотті, який дозволив форварду здобути "Золотий бутс" найкращого бомбардира європейських першостей.

16 років – дебют за Рому, 22 роки – став наймолодшим капітаном в історії клубу, 40 років – завершив кар'єру.

38 років і 59 днів – забив у ворота ЦСКА Москва, ставши найстаршим автором гола в історії ЛЧ.

Через кілька тижнів після прощання з Ромою Франческо заявив про завершення кар'єри гравця і став технічним директором клубу та асистентом Мончі – тодішнього спортдира "вовків". Здавалося, історія легенди і клубу триватиме ще багато років, але адміністративна робота Тотті в Ромі склалася і близько не так вдало, як ігрова кар'єра. Через неповних два роки їхня співпраця завершилася.

Вже у червні 2019-го Франческо остаточно покинув римський клуб, звинувативши тодішнє керівництво (зокрема, президента Джеймса Паллотту та Франко Бальдіні) в недотриманні домовленостей. "Мені не давали можливості проявити себе в ролі функціонера. Ключові рішення приймались без мене, а я займався не тим, що мені обіцяли. Я вдячний всім фанатам Роми та, звісно, буду підтримувати команду. Мені сумно бачити її в теперішньому стані. Коли інший власник клубу покличе мене назад – я готовий. Всі знають, хто спонукав мене завершити кар'єру. Нікого не цікавила моя думка, всі рішення ухвалювали в Лондоні", – сказав Тотті на прощальній прес-конференції. Прощання вийшло неприємним, як болючий розрив закоханих. "Мене використали", "З мене зробили дурня", – ці слова Тотті ще більше посилили обурення тіфозі політикою керівництва клубу.

Як наслідок, легенду навіть перестали пускати на клубну базу в Трігорії. Франческо привозив на тренування свого сина Крістіана, який займається в академії "джалороссі", але змушений був чекати хлопця за межами бази. Ба більше, Тотті навіть не міг подивитися на ігри сина.

Після відходу з Роми Тотті деякий час відпочивав, а на початку 2020-го розпочав агентську діяльність, створивши два консалтингові агентства, які представляють інтереси як гравців, так і клубів. Франческо мав пропозиції від інших клубів, але вирішив піти у самостійне плавання. У нього вже є кілька клієнтів, але наразі це виключно молоді маловідомі футболісти, які грають в нижчих дивізіонах Італії. Тотті поступово розвиває бізнес та проводить більше часу із сім'єю – Франческо та його дружина Іларі Блазі виховують трьох дітей. До слова, нещодавно подружжя відсвяткувало 16-ту річницю весілля.

Рік тому – після зміни власників – стосунки легендарної десятки з Ромою поступово почали теплішати, а крига – скресати. Імператор кілька разів зустрічався з Тьягу Пінту і Деном Фрідкіном, але конкретних розмов про повернення екс-капітана поки немає. Представники клубу мовчать, а Франческо раніше заявляв, що у Ромі немає посади, яка б його влаштувала. Щоправда, Імператор вже не є персоною нон-грата на клубній базі, може відвідувати поєдинки за участю Тотті-молодшого, а також кілька разів був присутній на Олімпіко, переглядаючи наживо поєдинки рідної для себе команди.

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Після призначення Жозе Моурінью головним тренером "джалороссі" екс-капітан команди схвально відгукнувся про такий вибір керівництва, назвавши "особливого" одним із найкращих тренерів сучасності. Відповідь на люб'язність не забарилася. "Прикро, що я запізнився на чотири роки. Для мене було б задоволенням тренувати тебе, Франческо", – сказав Моурінью.

Рома в день 45-річчя капітана привітала Тотті спеціальним колажем і відеороликом з найпам'ятнішими моментами кар'єри Франческо. Тіфозі все ще сподіваються, що головна легенда в історії клубу таки повернеться туди, де став відомим на весь світ. Історія, яка тривала більше 25-ти років, не може завершитися настільки негарно, з обопільними образами. Але Тотті не хоче повертатися просто заради самого факту повернення. Франческо прагне брати активну участь у житті клубу та впливати на його діяльність – так, як колись на полі в статусі капітана. Людей, через яких легенда пішов з Роми, в клубі вже немає – ще один вагомий фактор, який сприяє вірі в камбек.

Можливо, якби Імператор у неділю був на полі, дербі Рима завершилося би не так сумно для команди Жозе Моурінью. Колишній десятий номер "джалороссі", наступника якого в Ромі досі немає, регулярно був головною дійовою особою таких матчів. Шедевральні голи, передачі п'ятою, провокативні футболки на адресу Лаціо і навіть знамените селфі – Тотті вміє тролити суперників і тішити своїх фанів.

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