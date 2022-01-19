Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Санкт-Паулі – Борусія Д – 2:1

Голи: Аменьїдо, 4, Вітсель, 40 (аг) – Холанд, 58 (пен.)

Старт поєдинку вийшов шокуючим для Дортмунда – Аменьїдо вже на 4 хвилині класно розібрався у штрафному та переграв Кобеля. До перерви Санкт-Паулі примудрився подвоїти перевагу зусиллями Вітселя. Холанд один м'яч відіграв ударом з пенальті, але господарі втримали перевагу в одни гол та вийшли до наступного раунду.

Холанд не врятував Борусію Д від ганебного вильоту, Кельн і Гамбург видали драму з комічним пенальті: Кубок Німеччини