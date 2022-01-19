Ранній виліт Холанда та Ко з Кубка Німеччини у відеоогляді матчу Санкт-Паулі – Борусія Д – 2:1
08:28 - Читать на русском
Санкт-Паулі шокував перемогою над дортмундською Борусією в рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Дивіться огляд матчу на Футбол 24.
Кубок Німеччини, 1/8 фіналу
Санкт-Паулі – Борусія Д – 2:1
Голи: Аменьїдо, 4, Вітсель, 40 (аг) – Холанд, 58 (пен.)
Старт поєдинку вийшов шокуючим для Дортмунда – Аменьїдо вже на 4 хвилині класно розібрався у штрафному та переграв Кобеля. До перерви Санкт-Паулі примудрився подвоїти перевагу зусиллями Вітселя. Холанд один м'яч відіграв ударом з пенальті, але господарі втримали перевагу в одни гол та вийшли до наступного раунду.
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