Ранний вылет Холанда и Ко из Кубка Германии в видеообзоре матча Санкт-Паули – Боруссия Д – 2:1
08:32 - Читати українською
Санкт-Паули шокировал победой над дортмундской Боруссией в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Смотрите обзор матча на Футбол 24.
Кубок Германии, 1/8 финала
Санкт-Паули – Боруссия Д – 2:1
Голы: Аменьидо, 4, Витсель, 40 (аг) – Холанд, 58 (пен.)
Старт поединка вышел шокирующим для Дортмунда – Аменьидо уже на 4-й минуте классно разобрался в штрафной и переиграл Кобеля. К перерыву Санкт-Паули умудрился удвоить преимущество усилиями Витселя. Холанд один мяч отыграл ударом с пенальти, но хозяева удержали преимущество в один гол и вышли в следующий раунд.
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