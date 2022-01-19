Кубок Германии, 1/8 финала

Санкт-Паули – Боруссия Д – 2:1

Голы: Аменьидо, 4, Витсель, 40 (аг) – Холанд, 58 (пен.)

Старт поединка вышел шокирующим для Дортмунда – Аменьидо уже на 4-й минуте классно разобрался в штрафной и переиграл Кобеля. К перерыву Санкт-Паули умудрился удвоить преимущество усилиями Витселя. Холанд один мяч отыграл ударом с пенальти, но хозяева удержали преимущество в один гол и вышли в следующий раунд.

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