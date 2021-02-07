"Динамо зіграє з 15-кратним чемпіоном Білорусі і командою, яка неодноразово була призером. Кілька разів команда завойовувала Кубок і Суперкубок країни. П'ять разів БАТЕ грав у груповому раунді Ліги чемпіонів. У команди дуже багато титулів.

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Але в сезоні-2020 вони стали другими, в заключному турі поступившись у боротьбі за чемпіонство солігорському Шахтарю. Таке рідко відбувається, тому БАТЕ швидко змінив головного тренера. Команду очолив 36-річний молодий Віталій Жуковський, який раніше працював з Іслоччю.

Чи вміє БАТЕ грати? Звичайно, вміє. Це одна з провідних команд Білорусі. В БАТЕ в основному ставка робиться на своїх молодих хлопців. Вони дають можливість грати молодим білорусам. У них така хороша сімейність. Тренери дубля переходять в першу команду, вони працюють за хорошою програмою. Однак, динамівці, не ображаючи БАТЕ, за класом, за виконавцями, за бюджетом, за фінансами і топ-тренером значно сильніші", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, матч між Динамо і БАТЕ відбудеться у понеділок, 8 лютого. Початок зустрічі – о 10:00.

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