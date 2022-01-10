"Ми розмовляли з ним майже півгодини, і він сказав мені, що залишиться. Я сподіваюся, що він віддаватиме всі сили і надаватиме приклад молодим гравцям", – наводить слова Рангніка журналіст Саймон Стоун у твіттері. Додамо, що наставник повідомив про це у приватній бесіді.

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Слід зазначити, що німець може відпустити іншого нападника – Антоні Марсьяля, який не вражає у поточному сезоні – 10 матчів та 1 забитий гол.

Кавані ж вийшов на поле у 10-ти матчах (408 хвилин) у цьогорічній кампанії і забив 2 голи. Його контракт завершується влітку, а уругвайця сватають в Корінтіанс та Барселону.

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