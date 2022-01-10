"Мы разговаривали с ним почти полчаса, и он сказал мне, что останется. Я надеюсь, что он будет отдавать все силы и подавать пример молодым игрокам", – приводит слова Рангника журналист Саймон Стоун в твиттере. Добавим, что наставник сообщил об этом в частной беседе.

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Немец может отпустить другого нападающего – Антони Марсьяля, не впечатляющего в текущем сезоне – 10 матчей и 1 забитый гол.

Кавани же вышел на поле в 10-ти матчах (408 минут) в нынешней кампании и забил 2 гола. Его контракт завершается летом, а уругвайца сватают в Коринтианс и Барселону.

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