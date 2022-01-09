Ральф Рангнік не очікував, що його перші місяці в Манчестер Юнайтед будуть настільки складними. Наразі манкуніанці посідають тільки 7 місце в АПЛ, а тренер вже розуміє, що фінішувати в топ-4 буде дуже непросто, адже команда лише регресує.

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На думку тренера, все складається значно важче, ніж він міг навіть уявити. Гравці Манчестер Юнайтед (тут мова йде, передусім, про Кріштіану Роналду і Бруну Фернандеша) не надто підходять під схему гри Рангніка – особливо складно доводиться захисникам. У 63-річного німця є серйозні претензії і до фізичної форми гравців – Ральф не думав, що справи настільки кепські, зазначає Daily Mail.

Зауважимо, раніше в таборі Манчестер Юнайтед виникали непорозуміння навіть між футболістами – зокрема, Кріштіану Роналду та Харрі Магуайром. Англійські ЗМІ повідомляли, що гравці розчарувалися методами роботи Рагнгіка, який очолив команду до завершення сезону після відставки Уле Гуннара Сульшера. У наступному сезоні німець повинен залишитися в структурі клубу в статусі консультанта, але тепер навіть така роль Рангніка опинилася під серйозним питанням.

Найближчий матч МЮ зіграє проти Астон Вілли у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Зустріч пройде 10 січня, початок о 21:55 за Києвом.

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