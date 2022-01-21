Рангнік воліє не відпускати Лінгарда в Ньюкасл
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік відреагував на чутки про перехід Джессі Лінгарда.
"Джессі – справді хороший гравець. Нормально, що Ньюкасл проявляє до нього інтерес, але я не той, хто цим займається.
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Я не був би незадоволений, якби Джессі залишився в Манчестері до кінця сезону", – цитує Рангніка журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
Британські ЗМІ повідомляють, що після зміни власників Ньюкасл планує істотно підсилитись, а півзахисник МЮ Джессі Лінгард перебуває у їхньому пріоритетному списку гравців. У нинішньому сезоні Лінгард провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.
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