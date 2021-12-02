Боси Ньюкасла визначились із позиціями, які потребують підсилення. Це лінія захисту та центральні хавбеки, інформує The Telegraph.

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Серед гравців, які потрапили до списку бажань "сорок" – Джессі Лінгард (МЮ), Рос Барклі (Челсі), Гаррі Вінкс (Тоттенхем), Натаніель Філліпс (Ліверпуль), Джеймс Тарковскі (Бернлі) та Кіран Тріпп'єр (Атлетіко). Додамо, що у кожного з гравців, окрім Тарковскі, немає залізного місця у стартовому складі своєї команди.

Наразі Ньюкасл замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії з 7 очками та відстає від Норвіча та Бернлі на 3 очки – команди розташувались на 19 та 18 місцях відповідно.

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