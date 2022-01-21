"Джесси – действительно хороший игрок. Нормально, что Ньюкасл проявляет к нему интерес, но я не тот, кто этим занимается.

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Я не был бы недоволен, если бы Джесси остался в Манчестере до конца сезона", – цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Британские СМИ сообщают, что после смены владельцев Ньюкасл намерен существенно усилиться, а полузащитник МЮ Джесси Лингард находится в их приоритетном списке игроков. В нынешнем сезоне Лингард провел 14 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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