Німецький фахівець вже провів достаньо часу, аби вивчити здібності своїх підопічних. Нещодавно Рангнік зустрівся з керівництвом, де презентував свій звіт.

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За інформацією журналіста 90min Грема Бейлі, серед іншого німець заявив, що Харрі Магуайр, Аарон Ван-Бісака та Люк Шоу не демонструють того рівня гри, який здатен задовольнити Манчестер Юнайтед.

Зауважимо, що всі троє – основні захисники манкуніанців. У нинішньому сезоні АПЛ Магуайр зіграв 16 матчів, в активі Ван-Біссаки 15 поєдинків, Шоу за 14 зіграних турів віддав одну результативну передачу. Наразі Манчестер Юнайтед посідає сьоме місце в турнірній таблиці.

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