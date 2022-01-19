"Побудова успішної команди і ставка на Кріштіану не виключають одне одного. Досягнення Роналду за кар'єру просто вражають: 800 голів у офіційних матчах, ніхто за останні 80-100 років не показував подібного. Це демонструє, наскільки він є видатним гравцем.

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Але в АПЛ найбільша конкуренція серед усіх ліг, і Роналду не може робити все самотужки. Він – один із важливих гравців команди, і саме так Манчестер Юнайтед має розвиватися", – цитує Рангніка Daily Mail.

Додамо, що у поточному сезоні Роналду є найрезультативнішим гравцем "червоних дияволів" – 14 голів та 3 асисти у 22 матчах.

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