Рангнік підтвердив бажання Марсьяля піти з МЮ – на форварда полюють Барселона і Ювентус
Головний тренер МЮ Ральф Рангнік не буде утримувати нападника Антоні Марсьяля, якщо надійде гідна пропозиція.
"Ми довго розмовляли з Антоні. Він пояснив мені, що перебуває в Манчестер Юнайтед останні сім років і відчуває, що зараз слушний час для змін. Він хоче піти в інше місце.
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Втім, будь-який перехід має бути не тільки на користь гравця, але й на користь клубу. Наскільки мені відомо, жодних пропозицій від інших клубів не надходило. Допоки це так, він залишиться", – цитує Рангніка Goal.
Додамо, що Марсьяль у поточному сезоні провів 10 матчів та відзначився лише одним голом. Інтерес до француза приписують Барселоні, Ювентусу та Севільї, однак потенційних покупців відлякує величезна зарплатня – 13 млн фунтів на рік.
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