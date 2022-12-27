"Ми довго розмовляли з Антоні. Він пояснив мені, що перебуває в Манчестер Юнайтед останні сім років і відчуває, що зараз слушний час для змін. Він хоче піти в інше місце.

Манчестер Юнайтед і Мілан можуть купити лідера Марселя за "копійки" – у французів немає вибору

Втім, будь-який перехід має бути не тільки на користь гравця, але й на користь клубу. Наскільки мені відомо, жодних пропозицій від інших клубів не надходило. Допоки це так, він залишиться", – цитує Рангніка Goal.

Додамо, що Марсьяль у поточному сезоні провів 10 матчів та відзначився лише одним голом. Інтерес до француза приписують Барселоні, Ювентусу та Севільї, однак потенційних покупців відлякує величезна зарплатня – 13 млн фунтів на рік.

Челсі з пенальтійним рекордом Жоржінью здолав Астон Віллу, Ярмоленко не врятував Вест Хем від сорому з Саутгемптоном