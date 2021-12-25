Провансальці вже у січні розглядатимуть пропозиції щодо 22-річного гравця, інформує Сalciomercato.

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Контракт Камара завершується влітку, а підписувати новий він відмовився. Transfermarkt оцінює француза у 25 млн євро, але Марселю і близько не дадуть таких грошей. Сплатити "копійчану" ціну готові Мілан, Манчестер Юнайтед і Ньюкасл.

Додамо, що Камара виступає на позиціях опорника та центрального захисника. У поточному сезоні лідер Марселя провів 20 матчів та відзначився одним голом.

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