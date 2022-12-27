"Мы долго разговаривали с Антони. Он объяснил мне, что находится в Манчестер Юнайтед последние семь лет и чувствует, что сейчас подходящее время для перемен. Он хочет уйти в другое место.

Манчестер Юнайтед и Милан могут купить лидера Марселя за "копейки" – у французов нет выбора

Впрочем, любой переход должен быть не только в пользу игрока, но и в пользу клуба. Насколько мне известно, никаких предложений от других клубов не поступало. Пока это так, он останется", – цитирует Рангника Goal.

Добавим, что Марсьяль в текущем сезоне провел 10 матчей и отличился одним голом. Интерес к французу приписывают Барселоне, Ювентусу и Севилье, однако потенциальных покупателей отпугивает огромная зарплата – 13 млн фунтов в год.

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