"Гравці мають бути зі мною на одній хвилі. Вони повинні не тільки дотримуватися моїх вказівок, але й приймати саму ігрову ідею, яку я можу запропонувати. Ось у чому суть.

Арсенал забив МЮ рідкісний гол – партнери екс-нападника Динамо показали, як працює фейр-плей у подібних моментах

Все має відбуватися поступово, не можна досягти цього за день чи два. Це не працює.

Я бачив, як ми провели перші 20 хвилин другого тайму з Арсеналом, як ми працювали на половині суперника, як пресингували його у власному штрафному. Можна було побачити, що ця команда має потенціал. Думаю, надалі для того, щоб контролювати матч, треба діяти активно, а не реактивно, причому незалежно від того, хто має м'яч.

Річ у тому, щоб допомогти команді грати як єдина структура, а не в тому, щоб зробити пресинг або контрпресинг самою ціллю. Вся справа у контролі гри. І це головна мета", – цитує Рангніка ESPN.

Нагадаємо, німецький фахівець очолив манкуніанців до кінця сезону. Після 14-ти турів АПЛ "червоні дияволи" розташувались на 8-й сходинці.

Манчестер Юнайтед переміг Арсенал у ефектній перестрілці з п'ятьма голами – Роналду оформив історичний дубль