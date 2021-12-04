"Игроки должны быть со мной на одной волне. Они должны не только следовать моим указаниям, но и принимать самую игровую идею, которую я могу предложить. Вот в чем суть.

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Все должно происходить постепенно, нельзя добиться этого за день или два. Это не работает.

Я видел, как мы провели первые 20 минут второго тайма с Арсеналом, как мы работали на половине соперника, как прессинговали его в собственной штрафной. Можно было увидеть, что у этой команды есть потенциал. Думаю, в дальнейшем для того, чтобы контролировать матч, нужно действовать активно, а не реактивно, причем независимо от того, у кого есть мяч.

Дело в том, чтобы помочь команде играть как единая структура, а не в том, чтобы сделать прессинг или контрпрессинг самой целью. Все дело в контроле игры. И это главная цель", – цитирует Рангника ESPN.

Напомним, немецкий специалист возглавил манкунианцев до конца сезона. После 14-ти туров АПЛ "красные дьяволы" расположились на 8-й строчке.

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