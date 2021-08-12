Боси паризького клубу планують переїзд зіркового португальця на літо 2022 року, повідомляє AS.

Роналду кличуть кинути виклик Мессі у Франції – португалець дав відповідь

Аль-Хелаїфі чітко дав зрозуміти, що відхід Мбаппе у нинішнє міжсезоння навіть не розглядається. Втім, чемпіон світу налаштований "втекти" в Реал наступного літа, коли стане вільним агентом. У ПСЖ вже є кандидат на заміну. Французький гранд збирається повторити історію Мессі. Наступного літа Роналду також стає вільним агентом і буде сподіватися отримати щедрий контракт. Катарські власники ПСЖ не пошкодують грошей, щоб зібрати фантастичне тріо Мессі-Роналду-Неймар.

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Нагадаємо, у нинішнє міжсезоння клуб здійснив низку потужних підписань – Мессі, Рамос, Вейналдум, Доннарумма та Хакімі. Четверо перших дісталися ПСЖ вільними агентами.

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