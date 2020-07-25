Рамос забив більше за Грізманна, але це не рекорд – іспанця випередив чемпіон світу перед трансфером у топ-клуб

Капітан Реала Серхіо Рамос видав просто фантастичний сезон. Лідер, вожак, "містер-Реал", як назвав його Флорентіно Перес. Не визнати роль Рамоса у чемпіонстві мадридців – вершина цинізму. У поточній кампанії Серхіо також розкрився як бомбардир, забивши 11 голів. Для центрального захисника це вже феноменально. Зважте, що це більше, ніж забили визнані бомбардири – Антуан Грізманн та Кевін Гамейро.

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Показники Рамоса – розкішні. Ніхто не заперечує, але Серхіо таки не зумів побити рекорд результативності для центральних захисників у ХХІ столітті. Іспанець зупинився за крок до вершини, хоча 7 голів у сезоні-2016/17 дозволяють Рамосу двічі фігурувати у топ-20 рейтингу. Нижче пропонуємо ознайомитися з одинадцяткою найрезультативніших центрбеків за останні 20 років. Зауважимо, щоб потрапити у когорту найкращих, новим зухвальцям доведеться настріляти щонайменше 8 голів за сезон.

11-5. Даніель Андерссон. Барі, сезон-2000/01 – 8 голів

Фактично, це досягнення – єдине, чим може похизуватися швед, згадуючи свої виступи в Серії А. Адже особливого успіху на Апеніннах не досяг і доволі швидко повернувся на Батьківщину, де став легендою Мальме.

11-5. Мартін Хінтереггер. Айнтрахт, сезон-2019/20 – 8 голів

Черговий вихованець австрійського Ред Булла, який пішов на підвищення у Бундеслігу. В Айнтрахт Мартін перебрався минулого літа і відразу став основним у Франкфурті, ще й регулярно забиваючи.

11-5. Джолеон Лескотт. Евертон, сезон-2007/08 – 8 голів

Був одним із "стовпів" оборони Манчестер Сіті після приходу в клуб шейхів. Однак результативністю Лескотт вражав здебільшого у Евертоні та в рідному Вулверхемптоні.

11-5. Рул Брауверс. Борусія М, сезон-2009/10 – 8 голів

Нідерландець левову частку своєї кар'єри провів у складі менхенгладбахців. Сумарно за "жеребців" він відіграв більше матчів, ніж за всі інші клуби разом узяті.

11-5. Сальваторе Фрезі. Болонья, сезон-2001/02 – 8 голів

Майже сотня матчів за Інтер та один неуспішний сезон в Ювентусі, але свій бомбардирський рекорд Сальваторе Фрезі встановив, виступаючи за Болонью. Цікаво, що саме після тієї надрезультативної кампанії захисник перебрався в Турин.

11-5. Мауріціо Доміцці. Наполі, сезон-2007/08 – 8 голів

Вихованець Лаціо впродовж своєї кар'єри зірок з неба не хапав. Числився він у Мілані, але не зіграв за "россонері" жодного матчу. Кольори Наполі захищав, коли "партенопейці" ще не були такою грізною силою. У свої 40 досі грає за скромну Венецію.

11-5. Даніель Ван Бюйтен. Марсель, сезон-2002/03 – 8 голів

Зрозуміло, що ми звикли бачити кремезного бельгійця у формі мюнхенської Баварії, але саме Марсель був його першим закордонним клубом. Трофеїв з французами Ван Бюйтен не здобув, зате встановив особистий рекорд результативності.

4. Есек’єль Гарай. Расінг Сантандер, сезон-2006/05 – 9 голів

Можливо, саме після такого результативного сезону Реал вирішив викупити аргентинського футболіста. Зрештою, в Мадриді Гарай так і не закріпився, а після приїзду на Сантьяго Бернабеу Жозе Моурінью взагалі перебрався у лісабонську Бенфіку.

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3. Марко Матерацці. Інтер, сезон-2006/07 – 10 голів

Після тріумфу на ЧС-2006 з голом у фіналі та історичною сутичкою із Зіданом Матерацці продовжив забивати і чемпіонаті. То був перший сезон після Кальчополі, у якому в Інтера практично не було конкурентів.

2. Серхіо Рамос. Реал, сезон-2019/20 – 11 голів

У своєму неймовірному сезоні Рамос зупинився за крок від вершини. Однак, якщо зважати на значення його м'ячів у чемпіонстві Реала, то всі голи капітана мадридців умовно можна множити на два.

1. Марко Матерацці. Перуджа, сезон-2000/01 – 12 голів

Так, одіозний захисник не завжди носив чорно-сині кольори, у яких ми звикли його бачити. Одним із перших клубів Матерацці була скромна Перуджа. На початку ХХІ століття Марко встановив рекорд результативності для центральних захисників, який не побитий досі, і відразу ж після цього перейшов у Інтер.

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