Рамос забил больше Гризманна, но это не рекорд – испанца опередил скандальный чемпион мира перед трансфером в топ-клуб

Капитан Реала Серхио Рамос выдал просто фантастический сезон. Лидер, вождь, "мистер-Реал", как назвал его Флорентино Перес. Не признать роль Рамоса в чемпионстве мадридцев – верх цинизма. В текущей кампании Серхио также раскрылся как бомбардир, забив 11 голов. Для центрального защитника это уже феноменально. Учтите, что это больше, чем забили признанные бомбардиры – Антуан Гризманн и Кевин Гамейро.

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Показатели Рамоса – роскошны. Никто не отрицает, но Серхио таки не сумел побить рекорд результативности для центральных защитников в XXI веке. Испанец остановился в шаге от вершины, хотя 7 голов в сезоне 2016/17 позволяют Рамосу дважды фигурировать в топ-20 рейтинга. Ниже предлагаем ознакомиться с одиннадцатью самыми результативными центрбеками за последние 20 лет. Заметим, чтобы попасть в когорту лучших, новым наглецам придется настрелять не менее 8 голов за сезон.

11-5. Даниэль Андерссон. Бари, сезон-2000/01 – 8 голов

Фактически, это достижение – единственное, чем может похвастаться швед, вспоминая свои выступления в Серии А. Ведь особого успеха на Апениннах не достиг и довольно быстро вернулся на родину, где стал легендой Мальме.

11-5. Мартин Хинтереггер. Айнтрахт, сезон-2019/20 – 8 голов

Очередной воспитанник австрийского Ред Булла, который пошел на повышение в Бундеслигу. В Айнтрахт Мартин перебрался прошлым летом и сразу стал основным во Франкфурте, еще и регулярно забивая.

11-5. Джолеон Лескотт. Эвертон, сезон-2007/08 – 8 голов

Был одним из "столпов" обороны Манчестер Сити после прихода в клуб шейхов. Однако результативностью Лескотт поражал преимущественно в Эвертоне и в родном Вулверхэмптоне.

11-5. Рул Брауверс. Боруссия М, сезон-2009/10 – 8 голов

Нидерландец львиную долю своей карьеры провел в составе менхенгладбахцев. Суммарно за "жеребцов" он сыграл больше матчей, чем за все остальные клубы вместе взятые.

11-5. Сальваторе Фрези. Болонья, сезон-2001/02 – 8 голов

Почти сотня матчей за Интер и один неуспешный сезон в Ювентусе, но свой бомбардирский рекорд Сальваторе Фрези установил, выступая за Болонью. Интересно, что именно после той сверхрезультативной кампании защитник перебрался в Турин.

11-5. Маурицио Домицци. Наполи, сезон-2007/08 – 8 голов

Воспитанник Лацио на протяжении своей карьеры звезд с неба не хватал. Числился он и в Милане, но не сыграл за "россонери" ни одного матча. Цвета Наполи защищал, когда "партенопейцы" еще не были такой грозной силой. В свои 40 до сих пор играет за скромную Венецию.

11-5. Даниэль Ван Бюйтен. Марсель, сезон-2002/03 – 8 голов

Понятно, что мы привыкли видеть фактурного бельгийца в форме мюнхенской Баварии, но именно Марсель был его первым зарубежным клубом. Трофеев с французами Ван Бюйтен не снискал, зато установил личный рекорд результативности.

4. Эсекьель Гарай. Расинг Сантандер, сезон-2006/05 – 9 голов

Возможно, именно после такого результативного сезона Реал решил купить аргентинского футболиста. В конце концов, в Мадриде Гарай так и не закрепился, а после приезда на Сантьяго Бернабеу Жозе Моуринью вообще перебрался в лиссабонскую Бенфику.

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3. Марко Матерацци. Интер, сезон-2006/07 – 10 голов

После триумфа на ЧМ-2006 с голом в финале и исторической схваткой с Зиданом Матерацци продолжил забивать и чемпионате. Это был первый сезон после Кальчополи, в котором у Интера практически не было конкурентов.

2. Серхио Рамос. Реал, сезон-2019/20 – 11 голов

В своем невероятном сезоне Рамос остановился в шаге от вершины. Однако, если учитывать значение его мячей в чемпионстве Реала, то все голы капитана мадридцев условно можно умножать на два.

1. Марко Матерацци. Перуджа, сезон-2000/01 – 12 голов

Да, одиозный защитник не всегда носил черно-синие цвета, в которых мы привыкли его видеть. Одним из первых клубов Матерацци была скромная Перуджа. В начале XXI века Марко установил рекорд результативности для центральных защитников, который не побит до сих пор, и сразу же после этого перешел в Интер.

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