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Барселона делегувала лише одного представника у символічну збірну найкращих гравців сезону Ла Ліги

16:10 - Читать на русском
Барселона делегувала лише одного представника у символічну збірну найкращих гравців сезону Ла Ліги
Карім Бензема та Ліонель Мессі / Фото Reuters

Навіть Севілью та Вільяреал представляють по два гравці від кожної з команд.

Іспанське видання Marca виділило 11 найкращих гравців місцевого чемпіонату, які увійшли до символічної збірної за підсумками минулого сезону.

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Тібо Куртуа (Реал) – Феліпе (Атлетіко), Серхіо Рамос (Реал), Дієго Карлос (Севілья) – Каземіро (Реал), Лукас Окампос (Севілья), Санті Касорла (Вільярреал), Мартін Едегор (Реал Сосьєдад) – Ліонель Мессі (Барселона), Карім Бензема (Реал), Жерар Морено (Вільярреал).

Нагадаємо, за підсумками розіграшу чемпіонату Іспанії золоті медалі завоював Реал.

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