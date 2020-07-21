Барселона делегувала лише одного представника у символічну збірну найкращих гравців сезону Ла Ліги

Іспанське видання Marca виділило 11 найкращих гравців місцевого чемпіонату, які увійшли до символічної збірної за підсумками минулого сезону.
Зірки Реала, Барселони та Атлетіко потрапили у символічну збірну розчарувань Ла Ліги
Тібо Куртуа (Реал) – Феліпе (Атлетіко), Серхіо Рамос (Реал), Дієго Карлос (Севілья) – Каземіро (Реал), Лукас Окампос (Севілья), Санті Касорла (Вільярреал), Мартін Едегор (Реал Сосьєдад) – Ліонель Мессі (Барселона), Карім Бензема (Реал), Жерар Морено (Вільярреал).
Нагадаємо, за підсумками розіграшу чемпіонату Іспанії золоті медалі завоював Реал.
Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх