Рамос визначився щодо свого майбутнього у Реалі

Захисник Реала Серхіо Рамос вирішив залишитись у поточному клубі.

Капітан "вершкових" Серхіо Рамос мав невирішений конфлікт з президентом клубу Флорентіно Пересом, який тягнувся з часу виліту Реала з ліги чемпіонів від Аяксу, через що хотів покинути іспанський гранд.

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Вчора, 29-го травня, капітан команди зустрівся з президентом клубу. На зустрічі Рамос та Перес владнали конфлікт, а захисник тепер не роздумує про відхід з клубу, а навіть сказав, що хоче завершити кар'єру в Реалі, повідомляється у програмі Jugones на телеканалі LaSexta.

До слова, у поточному сезоні Рамос провів за Реал 42 матчі в усіх турнірах, де забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі.

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