Рамос определился относительно своего будущего в Реале

Защитник Реала Серхио Рамос решил остаться в текущем клубе.

Капитан "сливочных" Серхио Рамос имел нерешенный конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом, который тянулся с момента вылета Реала из лиги чемпионов от Аякса, из-за чего хотел покинуть испанский гранд.

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Вчера, 29 мая, капитан команды встретился с президентом клуба. На встрече Рамос и Перес уладили конфликт, а защитник теперь не размышляет об уходе из клуба, а также сказал, что хочет завершить карьеру в Реале, сообщается в программе Jugones на телеканале LaSexta.

К слову, в текущем сезоне Рамос провел за Реал 42 матча во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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