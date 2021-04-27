Ліга чемпіонів. Півфінал, перший матч

Реал – Челсі – 1:1

Голи: Бензема, 29 – Пулішіч, 14

Перша зустріч Реала та Челсі в історії Ліги чемпіонів. Мадрид на шляху до півфіналу пройшов Аталанту та Ліверпуль – переповнений лазарет не завадив великим перемогам. Лондонці впоралися з Атлетіко та Порту, опираючись на міцний оборонний фундамент (з новим тренером 76% матчів без пропущених м'ячів).

Реал — Челсі – відео голів і огляд матчу

Дві прагматичні команди прогнозовано не показали результативного футболу, але підготували цікаву тактичну дуель. Томас Тухель і Зінедін Зідан обрали схеми з трьома центрбеками. Німецький тренер скопіював склад з попереднього матчу, а от француз здивував. Андрій Лунін залишився в запасі за спиною Куртуа.

Челсі значно краще розпочав матч: активний пресинг, грамотна гра в центрі поля, швидкий вихід в атаку. Вже на десятій хвилині Вернер мав відкривати рахунок, але з лінії воротарського майданчика примудрився влучити в Куртуа. А ще через декілька миттєвостей не зумів замкнути гострий простріл Аспілікуети.

Гості все ж забили свій гол, коли Рюдігер класно закинув з глибини на Пулішіча, а американець майстерно переграв голкіпера. Жахлива гра Мадрида в епізоді. Висока лінія оборони та відсутність пресингу – фатальне поєднання. Рюдігеру ніхто не заважав оцінити ситуацію та вирізати пас. Водночас захисники залишили гектар вільного поля за спиною.

Ситуація була під контролем Челсі. Особливо виділявся Канте, який підбирав м'ячі в центрі поля та відразу розганяв атаки. Лондонці за вдалий стартовий відрізок могли забивати більше, якби у Вернера було краще взаєморозуміння з партнерами.

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У Реала не клеїлося нічого. Атаки захлиналися далеко від воріт Менді, господарі не витримували темп, який задавав суперник. Першого удару Реал завдав аж на 23 хвилині – Бензема розвернувся і бахнув з-за меж штрафного майданчика в стійку.

Однак "вершковим" вдалося зрівняти рахунок. Допоміг стандарт. Реал розіграв кутовий, Марсело подав на дальню стійку, а Каземіро та Мілітао головами довели м'яч до Бензема. Карім – майстер. Зі складної ситуації примудрився ефектно пробити без шансів для голкіпера.

Наприкінці першого тайму Вернер обмінявся неточними ударами з Кроосом, на початку другого – з Бензема. Челсі до перерви трішки втратив впевненість, занервував і випустив гру зі своїх рук. Втім, отримавши підказки від Томаса Тухеля, лондонці знову заграли солідніше.

Команди вели боротьбу переважно в центрі поля, без воріт. Тренери освіжили гру замінами. У Челсі вийшли Зієш, Хаверц і Джеймс, а Зізу кинув у бій Азара. Бельгієць щойно відновився після травми та отримав шанс засмутити колишніх партнерів.

Нові футболісти додали атакам Челсі різкості та швидкості, однак Зієш і Хаверц не могли перетворити перспективні ситуації в удари. Хакім все ж пробив – зі штрафного в руки Куртуа. Реал пару разів перейшов великими силами в позиційну атаку, навіть замкнув суперника в штрафному майданчику, однак це було якось метушливо. Гостро вдарив хіба що Варан після кутового.

Матч так і завершився нічиєю – 1:1. Все вирішиться через тиждень, 5 травня, на Стамфорд Брідж.