Рамос выдвинул главное условие относительно нового контракта с Реалом – дело не в деньгах
Защитник Реала Серхио Рамос продолжает вести переговоры с королевским клубом относительно нового контракта.
Рамос готов на понижение зарплаты, поскольку ему не столь важна сумма, которую предложит королевский клуб по новому соглашению, сообщает Marca.
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Главное условие капитана Реала – контракт сроком на 2 года, поскольку убежден, что заслужил на это своими длительными выступлениями за "сливочных". Руководство мадридцев пока планирует предложить соглашение, рассчитанное на 1 сезон.
Действующее соглашение о сотрудничестве между Рамосом и мадридцами рассчитано до июля. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами.
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