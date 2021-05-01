Рамос готов на понижение зарплаты, поскольку ему не столь важна сумма, которую предложит королевский клуб по новому соглашению, сообщает Marca.

Рамос нашел компромисс в переговорах с Реалом – капитан склоняется к продлению контракта

Главное условие капитана Реала – контракт сроком на 2 года, поскольку убежден, что заслужил на это своими длительными выступлениями за "сливочных". Руководство мадридцев пока планирует предложить соглашение, рассчитанное на 1 сезон.

Действующее соглашение о сотрудничестве между Рамосом и мадридцами рассчитано до июля. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами.

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