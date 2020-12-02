Поки Мадрид пробує знайти причини поразки Реала від Шахтаря, Серхіо Рамос розважається в Instagram.

Захисник королівського клубу Серхіо Рамос відновлюється від травми у тренажерному залі та не втратив можливості похизуватись своїми мускулами в Instagram.

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В останньому відеоролику 34-річний захисник кинув виклик відомому бійцю UFC Конору Макгрегору: "Коли будеш готовий, Конор". Відомо, що зірка "вершкових" та ірландський боєць товаришують.

Серхіо пропустив поєдинок 5-го туру групового етапу ЛЧ проти Шахтаря (0:2). У нинішньому сезоні Ла Ліги Рамос провів 8 матчів, в яких відзначився двома голами.

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