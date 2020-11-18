Неймар особисто вмовляє Рамоса перейти в ПСЖ і вже дав капітану Реала амбітну обіцянку
Нападник ПСЖ Неймар сподівається, що в паризьку команду перейде захисник мадридського Реала Серхіо Рамос.
Бразилець вважає, що перехід Рамоса дозволить парижанам зробити великий крок до вершини європейського футболу, повідомляє Diario Sport.
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"Серхіо, якщо ти перейдеш в ПСЖ, я продовжу контракт на наступний день. Слідом за мною це зробить і Мбаппе. Якщо ти приєднаєшся до ПСЖ, ми виграємо щонайменше два єврокубки", – нібито Неймар сказав Рамосу.
Нагадаємо, 34-річний Рамос досі не може узгодити умови продовження свого контракту з Реалом. На тлі цієї інформації з'явилися чутки, що Серхіо може опинитися в ПСЖ, який готовий запропонувати тривалу угоду з величезною зарплато.
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