Бразилець вважає, що перехід Рамоса дозволить парижанам зробити великий крок до вершини європейського футболу, повідомляє Diario Sport.

Батько Рамоса розвіяв чутки про відхід сина з Реала

"Серхіо, якщо ти перейдеш в ПСЖ, я продовжу контракт на наступний день. Слідом за мною це зробить і Мбаппе. Якщо ти приєднаєшся до ПСЖ, ми виграємо щонайменше два єврокубки", – нібито Неймар сказав Рамосу.

Нагадаємо, 34-річний Рамос досі не може узгодити умови продовження свого контракту з Реалом. На тлі цієї інформації з'явилися чутки, що Серхіо може опинитися в ПСЖ, який готовий запропонувати тривалу угоду з величезною зарплато.

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