Пока Мадрид пытается найти причины поражения Реала от Шахтера, Серхио Рамос развлекается в Instagram.

Защитник королевского клуба Серхио Рамос восстанавливается от травмы в тренажерном зале и не утратил возможности похвастаться своими мускулами в Instagram.

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В последнем видеоролике 34-летний защитник бросил вызов известному бойцу UFC Конору Макгрегору: "Когда будешь готов, Конор". Известно, что звезда "сливочных" и ирландский боец дружат.

Серхио пропустил поединок 5-го тура группового этапа ЛЧ против Шахтера (0:2). В нынешнем сезоне Ла Лиги Рамос провел 8 матчей, в которых отметился двумя голами.

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