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Рамос отреагировал на слова Пике о плохой игре Реала в Эль Класико

09:47 217 Читати українською
Рамос отреагировал на слова Пике о плохой игре Реала в Эль Класико
Серхио Рамос / Marca

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал высказывания Жерара Пике относительно игры "сливочных" в первом тайме вчерашнего Эль Класико.

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

"Я готов подписать контракт, чтобы побеждать в каждом Эль Класико. Пусть даже с такой "плохой игрой" в первом тайме, как думает Пике", –цитирует Рамоса Marca.

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Напомним, центрбек Барселоны заявил, что в первом тайме вчерашнего матча на Сантьяго Бернабеу Реал продемонстрировал одну из худших игр на его памяти.

Отметим, что после победы над Барселоной мадридцы вернулись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Барселона Жерар Пике Жерар Пике Серхио Рамос Серхио Рамос
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