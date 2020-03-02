Піке: В першому таймі був один із найгірших Реалів на Бернабеу, проти якого я грав

Захисник Барселони Жерар Піке поділився емоціями від центрального матчу 26-го туру Ла Ліги проти Реала.

"У першій половині Барселона контролювала гру. У першому таймі був один з найгірших Реалів на Сантьяго Бернабеу, проти якого я грав. У другому таймі вони відсунули нас, і забили перший гол в найобразливіший момент.

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нам потрібно було використовувати можливості першого тайму, тоді у суперника були б великі проблеми. Вони вийшли з цієї ситуації переможцями, але ми не маємо наміру здаватися. У нас є все, щоб виграти титул", – цитує Піке Marca.

Нагадаємо, Реал переграв Барселону (2:0) в Ель Класіко та очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

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