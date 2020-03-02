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Піке: В першому таймі був один із найгірших Реалів на Бернабеу, проти якого я грав

08:25 362 Читать на русском
Піке: В першому таймі був один із найгірших Реалів на Бернабеу, проти якого я грав
Жерар Піке / Marca

Захисник Барселони Жерар Піке поділився емоціями від центрального матчу 26-го туру Ла Ліги проти Реала.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

"У першій половині Барселона контролювала гру. У першому таймі був один з найгірших Реалів на Сантьяго Бернабеу, проти якого я грав. У другому таймі вони відсунули нас, і забили перший гол в найобразливіший момент.

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нам потрібно було використовувати можливості першого тайму, тоді у суперника були б великі проблеми. Вони вийшли з цієї ситуації переможцями, але ми не маємо наміру здаватися. У нас є все, щоб виграти титул", – цитує Піке Marca.

Нагадаємо, Реал переграв Барселону (2:0) в Ель Класіко та очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Реал Мадрид впевнено переміг Барселону в Ель Класіко та повернув лідерство в Прімері

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Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу
00:15
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Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Барселона Жерар Піке Жерар Піке
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