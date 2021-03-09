Серхіо Рамос та Еден Азар можуть допомогти мадридському Реалу вже у поєдинку27-го туру Ла Ліги проти Ельче.

Азар вже завтра планує повернутись до загальної групи Реала та може вийти на заміну в зустрічі проти Ельче, інформує AS.

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Якщо все піде за планом, то бельгієць матиме нагоду вийти на поле у протистоянні з Аталантою. Зазначається, що Зідан не хоче поспішати з поверненням Азара та продовжує висловлювати довіру вінгеру попри його травматичність.

Серхіо Рамос випередив усі терміни щодо відновлення після травми меніска та має велике бажання зіграти проти Аталанти. Не виключено, що Зідан довірить місце капітану на полі у зустрічі проти Ельче.

До слова, Азар відіграв лише у 13 зустрічах у складі Реала, тричі відзначившись голами. Рамос провів 18 поєдинків за "вершкових" у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та асист.

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