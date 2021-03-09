Серхио Рамос и Эден Азар могут помочь мадридскому Реалу уже в поединке 27-го тура Ла Лиги против Эльче.

Азар уже завтра планирует вернуться в общую группу Реала и может выйти на замену во встрече против Эльче, информирует AS.

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Если все пойдет по плану, то бельгиец получит возможность выйти на поле в противостоянии с Аталантой. Отмечается, что Зидан не хочет спешить с возвращением Азара и продолжает выражать доверие вингеру, несмотря на его травматичность.

Серхио Рамос опередил все сроки по восстановлению после травмы мениска и имеет большое желание сыграть против Аталанты. Не исключено, что Зидан доверит место капитану на поле во встрече против Эльче.

К слову, Азар сыграл лишь в 13 встречах в составе Реала, трижды отличившись голами. Рамос провел 18 поединков за "сливочных" в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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