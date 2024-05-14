Рамос може опинитися в одній лізі з Мессі – екс-зірка Реала веде перемовини з дебютантом МЛС
11:26 - Читать на русском
Захисник Севільї Серхіо Рамос може змінити клубну прописку і відправитися в МЛС.
Чинна угода іспанця з севільцями завершується влітку 2024 року. Як повідомляє The Athletic, Серхіо Рамос не залишиться в Іспанії.
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Захисник планує переїхати в МЛС, де виступає Ліонель Мессі. Рамос розпочав перемовини з Сан-Дієго, який дебютує в турнірі у 2025 році. Угода ще не підписана, але перебуває на завершальній стадії.
Нагадаємо, у поточному сезоні Рамос зіграв за Севілью у 34 матчах у всіх турнірах. В його активі сім голів та одна результативна передача.
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