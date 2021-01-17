Чутки про перехід Серхіо Рамоса в ПСЖ далекі від правди.

Чемпіони Франції навіть не вели переговори з капітаном Реала, повідомляє GFFN з посиланням на RMC Sport.

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Між президентами клубів Нассером Аль-Хелаїфі і Флорентіно Пересом є джентельменська угода, за яким вони не підписують гравців одне одного. Чутки про перехід Рамоса в ПСЖ – лише спекуляції. Влітку центрбек може стати вільним агентом, тому вже має право домовлятися з іншими клубами. Серед претендентів на нього – Ліверпуль, МЮ та Ман Сіті.

Додамо, що Рамос провів 18 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та одним асистом.

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