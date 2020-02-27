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Рамос розповів, як переживає вилучення у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

14:53 28 Читать на русском
Рамос розповів, як переживає вилучення у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті
Серхіо Рамос / Твіттер Серхіо Рамоса

Захисник Реала Серхіо Рамос прокоментував поразку від Манчестер Сіті (1:2) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"Після дуже важкого вечора я бачу два варіанти: можна думати про вчорашню поразку або працювати над наступною перемогою. Я вибираю друге. Серцем і головою я вже у Ель Класіко", – написав Рамос на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті капітан Реала Серхіо Рамос на 86-й хвилині отримав червону картку за фол останньої надії проти Габріела Жезуса, а його команда поступилась "містянам" з рахунком 1:2.

До слова, вже 1 березня відбудеться класичне протистояння грандів іспанського футболу – "вершкові" на Сантьяго Бернабеу прийматимуть "синьо-гранатових" у рамках 26 туру Прімери. Початок матчу о 22:00.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів 2019/20 Іспанія Реал Мадрид - Манчестер Сіті Класіко Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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