Рамос розповів, як переживає вилучення у матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті

Захисник Реала Серхіо Рамос прокоментував поразку від Манчестер Сіті (1:2) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Після дуже важкого вечора я бачу два варіанти: можна думати про вчорашню поразку або працювати над наступною перемогою. Я вибираю друге. Серцем і головою я вже у Ель Класіко", – написав Рамос на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті капітан Реала Серхіо Рамос на 86-й хвилині отримав червону картку за фол останньої надії проти Габріела Жезуса, а його команда поступилась "містянам" з рахунком 1:2.

До слова, вже 1 березня відбудеться класичне протистояння грандів іспанського футболу – "вершкові" на Сантьяго Бернабеу прийматимуть "синьо-гранатових" у рамках 26 туру Прімери. Початок матчу о 22:00.

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