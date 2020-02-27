Реал – Манчестер Сіті: тренер Барселони перед Ель Класіко "шпигував" за "галактікос" на Сантьяго Бернабеу

Кіке Сетьєн / Фото з відкритих джерел

Наставник каталонського клубу особисто спостерігав за грою запеклого суперника у матчі найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн разом зі своїм помічником Едером Сарабією відвідали матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті, повідомляє видання AS.

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61-річний фахівець вирішив на власні очі оцінити гру майбутнього суперника "блаугранас" у Ель Класіко проти команди Гвардіоли.

Нагадаємо, вже 1 березня відбудеться класичне протистояння грандів іспанського футболу – "вершкові" на Сантьяго Бернабеу прийматимуть "синьо-гранатових" у рамках 26 туру Прімери. Початок матчу о 22:00.

У турнірній таблиці Ла Ліги Барселона на 2 пункти випереджає Реал, набравши після 25 турів 55 очок.

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