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Реал – Манчестер Сіті: тренер Барселони перед Ель Класіко "шпигував" за "галактікос" на Сантьяго Бернабеу

13:38 375 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: тренер Барселони перед Ель Класіко "шпигував" за "галактікос" на Сантьяго Бернабеу
Кіке Сетьєн / Фото з відкритих джерел

Наставник каталонського клубу особисто спостерігав за грою запеклого суперника у матчі найпрестижнішого єврокубкового турніру.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн разом зі своїм помічником Едером Сарабією відвідали матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті, повідомляє видання AS.

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61-річний фахівець вирішив на власні очі оцінити гру майбутнього суперника "блаугранас" у Ель Класіко проти команди Гвардіоли.

Нагадаємо, вже 1 березня відбудеться класичне протистояння грандів іспанського футболу – "вершкові" на Сантьяго Бернабеу прийматимуть "синьо-гранатових" у рамках 26 туру Прімери. Початок матчу о 22:00.

У турнірній таблиці Ла Ліги Барселона на 2 пункти випереджає Реал, набравши після 25 турів 55 очок.

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