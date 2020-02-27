Рамос рассказал, как переживает удаление в матче 1/8 Лиги чемпионов против Манчестер Сити

Защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал поражение от Манчестер Сити (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"После очень тяжелого вечера я вижу два варианта: можно думать о вчерашнем поражении или работать над следующей победой. Я выбираю второе. Сердцем и головой я уже в Эль Класико", – написал Рамос на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити капитан Реала Серхио Рамос на 86-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды против Габриэла Жезуса, а его команда уступила "горожанам" со счетом 1:2.

К слову, уже 1 марта состоится классическое противостояние грандов испанского футбола – "сливочные" на Сантьяго Бернабеу будут принимать "сине-гранатовых" в рамках 26 тура Примеры. Начало матча в 22:00.

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