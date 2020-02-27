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Рамос рассказал, как переживает удаление в матче 1/8 Лиги чемпионов против Манчестер Сити

14:53 52 Читати українською
Рамос рассказал, как переживает удаление в матче 1/8 Лиги чемпионов против Манчестер Сити
Серхио Рамос / Твиттер Серхио Рамоса

Защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал поражение от Манчестер Сити (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"После очень тяжелого вечера я вижу два варианта: можно думать о вчерашнем поражении или работать над следующей победой. Я выбираю второе. Сердцем и головой я уже в Эль Класико", – написал Рамос на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити капитан Реала Серхио Рамос на 86-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды против Габриэла Жезуса, а его команда уступила "горожанам" со счетом 1:2.

К слову, уже 1 марта состоится классическое противостояние грандов испанского футбола – "сливочные" на Сантьяго Бернабеу будут принимать "сине-гранатовых" в рамках 26 тура Примеры. Начало матча в 22:00.

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Класіко Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Лига чемпионов 2019/20 Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид - Манчестер Сити Серхио Рамос Серхио Рамос
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