Захисник парижан перепросив за червону картку, отриману в поєдинку 19-го туру чемпіонату Франції проти Лор'яна.

Наприкінці гри 35-річний іспанець отримав другу жовту і залишив свою команду в меншості. Це не завадило парижанам уникнути поразки від передостанньої команди Ліги 1 завдяки голу Мауро Ікарді в компенсований час.

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"Сьогодні – новий день для уроку. Завтра – новий день для поліпшення. Потрібно дивитися тільки вперед", – написав Рамос у Twitter.

Це вилучення стало для Рамоса першим у складі ПСЖ і 27-м (!) за всю професіональну кар'єру. До слова, кар'єра екс-капітана Реала в Парижі поки явно не складається – постійні травми і лише 3 виходи на поле.