В конце игры 35-летний испанец получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве. Это не помешало парижанам избежать поражения от предпоследней команды Лиги 1 благодаря голу Мауро Икарди в компенсированное время.

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"Сегодня – новый день для урока. Завтра – новый день для улучшения. Нужно смотреть только вперед", – написал Рамос в Twitter.

Это удаление стало для Рамоса первым в составе ПСЖ и 28-м (!) за всю профессиональную карьеру. К слову, карьера экс-капитана Реала в Париже пока явно не складывается – постоянные травмы и всего 3 выхода на поле.