Нападник парижан став серйозним головним болем для захисників Лор'яна в 19-му турі Ліги 1.

Лор'ян – ПСЖ – 1:1

Голи: Монкодуа, 40 – Ікарді, 90+1

Вилучення: Рамос, 86 (ПСЖ)

Впродовж матчу 34-річний Ліонель здійснив 13 спроб дриблінгу. Успішними стали 11 – це рекорд сезону 2021/22 у топ-чемпіонатах Європи. Ще жоден гравець не зміг стільки разів обіграти суперників протягом одного поєдинку, інформує Sofa Score.

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Однак це не врятувало команду Почеттіно від втрати очок у протистоянні з передостанньою командою чемпіонату. Лише в компенсований час гол Мауро Ікарді допоміг ПСЖ уникнути поразки, а незадовго до того Серхіо Рамос отримав дебютне вилучення в футболці французького клубу.

Попри осічку, ПСЖ пішов на зимову паузу впевненим лідером турнірної таблиці. Столична команда випереджає Ніццу на 13 балів. Що стосується Мессі, то аргентинець в 11-ти матчах чемпіонату забив 1 гол. У Лізі чемпіонів справи екс-капітана Барселони йдуть краще – 5 результативних ударів.